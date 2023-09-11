BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi: Rashica'ya son anda arama oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi, Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon Beşiktaş'ın transfer ettiği Milot Rashica ile ilgili "Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
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