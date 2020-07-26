26 Temmuz 2020, Pazar

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Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından, “Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz” dedi.
26.07.2020
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