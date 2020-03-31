31 Mart 2020, Salı

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Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabında Zafer Alagöz ile canlı yayına katıldı.  Yalçın, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, ''Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek'' şeklinde konuştu.
31.03.2020
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Siyah-beyazlı bir çok taraftardan takıma dahil edilmesi üzerine isimler geldiğini dile getiren Sergen Yalçın: ''Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de

isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var" diye konuştu.

''LİGİN TESCİLİ İNSANLARI TATMİN ETMEZ, KİMSE MUTLU OLMAZ''

Sergen Yalçın, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ligin şu anki haliyle tescil edilmesinin sağlıklı olmadığını belirterek, ''Ligin tescili insanları tatmin etmez, kimse mutlu olmaz. Böyle bir durumda aşağıdaki takımlar ne yapacak. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu olayların aylarca böyle gidecek hali yok. Belki kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Nisan ayı maçların oynanması için zor görünüyor. Hastalık düşüp hayat normale dönerse mayıs 15, haziran 15 gibi oynanabilir. Bu bir şekilde sonuçlandırabilir. Şu an alınacak karar için erken. Aceleci bir karar vermeden beklemek ve hayatın normale döndüğü bir dönemde karar vermek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum'' dedi.

''BENİM YAPTIRIMDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Avrupa kulüplerinde futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesinin siyah-beyazlı kulüpte de yaşanıp yaşanmayacağı sorulan Sergen Yalçın, ''Bu yönetimsel bir konu. Başkan ve yönetimin alanına giren bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum. Bizimkiler ne ister, nasıl bir indirim ister bu konuyla ilgili yorum yapmam zor" diye cevap verdi.

''HAKEMLER ARASINDAKİ KONUŞMAYI KAMUOYUNA YANSITMAK DOĞRU DEĞİL''

Tecrübeli teknik adam, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili ise hakemlerin arasındaki görüşmelerin kamuoyuna yansıtılmasının doğru olmayacağını ifade ederek şunları dile getirdi: ''Hata oluyor ama biraz fazla oluyor. Maçların kaderini etkiliyor, skora etki ediyor. Doğal olarak herkes serzenişlerde bulunuyor. VAR ofsaytta çok iyi. İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin dinlemesi sağlıklı değil. Bazen çok kötü oynuyoruz. Ben de ekibimle konuşuyorum niye böyle oldu diye. Bu özeleştiriyi kameraya çekip yayınlasak siz de bilin desek doğru olmaz. Hakemler de muhtemelen kendi aralarında bazı konuşmalar yapıyorlar. Kendi aralarında değerlendiriyorlar. Bu sefer bunun üzerinden gideriz. Biz yargılamayı çok seviyoruz. Her şeyden sonuç çıkarmaya çalıştığımız için bu hakem camiasını da sıkıntıya sokar. Ölümcül olmasa hatada sorun yok. Futbol doğal bir oyun. Hakem de oyuncu da hata yapacak."

''CÜNEYT ÇAKIR ÜST DÜZEY BİR HAKEM''

Yalçın, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile ilgili olarak ise ''Cüneyt hoca üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı'' dedi.

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