Sergen Yalçın Covid-19 aşısı oldu! O anlar kameraya böyle yansıdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı oldu. Deneyimli teknik adamın görüntüleri kameraya işte böyle yansıdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı aldı. Yalçın, aşı olduğu anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, hem izleyenleri hem de aşıyı yapan hemşireleri güldürdü. İğnenin yapıldığı anda bağıran Sergen Yalçın, "Bu neymiş böyle ya" derken, aşıyı yapan hemşireler de "Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diyerek güldüler.