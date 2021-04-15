15 Nisan 2021, Perşembe
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Sergen Yalçın Covid-19 aşısı oldu! O anlar kameraya böyle yansıdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı oldu. Deneyimli teknik adamın görüntüleri kameraya işte böyle yansıdı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
15.04.2021
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı aldı. Yalçın, aşı olduğu anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, hem izleyenleri hem de aşıyı yapan hemşireleri güldürdü. İğnenin yapıldığı anda bağıran Sergen Yalçın, "Bu neymiş böyle ya" derken, aşıyı yapan hemşireler de "Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diyerek güldüler.
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