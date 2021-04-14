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Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte listedeki 4 futbolcu
Süper Lig'de şampiyonluk koltuğunda oturan Beşiktaş, gelecek sezon için stoper hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların bu bölge için düşündüğü isimler ortaya çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
14.04.2021
Beşiktaş önümüzdeki sezon için defans hattına takviye yapmak istiyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer listesini açıkladı.
Dikme'nin açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş gelecek sezon 3 yabancı, 2 yerli oyuncu kadrosunda bulundurmak istiyor. Beşiktaş'ın yerli listesinde ise 4 isim bulunuyor. O futbolcular Koray Günter, Şefik Abalı, Arda Kızıldağ ve Abdülkerim Bardakçı" dedi.
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