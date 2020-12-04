Serdar Sarıdağ Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı! "Penaltı beklenen pozisyonda VAR'a gidilmeliydi"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Sarıdağ, siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonla ilgili "Mutlaka VAR'a gidilmeliydi. Taraftarlar penaltı olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Tartışmalı bir pozisyon." ifadelerini kullandı.

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