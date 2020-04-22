22 Nisan 2020, Çarşamba
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Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı
Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Serdar Kurtuluş, A Spor'da Son Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan Kurtuluş, "Bir sakatlık yaşadım. Futbolu erken bırakmak zorunda kaldım." ifadelerini kullanırken en çekindiği teknik direktör sorusuna ise, Tolunay Kafkas cevabını verdi. Corona virüsü haberleri...
22.04.2020
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