Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş'ta takım planlaması ❝Türk Oyuncular, Deneyimli Avrupa Seviyesindeki Oyuncular ve Uluslararası Yetenekler❞ olmak üzere üç temel üzerine kurulacak." ifadelerini kullandı.
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