Şenol Güneş'ten flaş Saiss kararı!
Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş Romain Saiss kararı geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme, maçtan önce A Spor canlı yayınına bağlanarak maçla ilgili son gelişmeleri aktardı. Dikme, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan teklif alan Saiss'in transfer durumu nedeniyle kafasının karışık olduğu ve bu nedenle Şenol Güneş'in Faslı oyuncuyu maçta ilk 11'e almayıp yedek oturtmayı tercih ettiğini iletti.
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