Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Hedeflediği kulvar kalmadı"
A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keskin, "Beşiktaş'ın hedeflediği bir kulvar kalmadı gibi artık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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