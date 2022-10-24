Beşiktaş’ta taraftarlardan Hatayspor yenilgisi sonrası Valerien Ismael’e istifa tepkisi!
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, öne geçtiği mücadelede deplasmanda Hatayspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından takım otobüsüne binen siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael’e taraftarlar tepki gösterdi ve istifaya davet etti. (BJK spor haberi)
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