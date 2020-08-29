Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin'i gündemine aldı. Genç futbolcunun 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

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