"Rezalet futbol oynuyorlar" Erman Toroğlu'dan flaş yorum!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk 45 dakika ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise siyah-beyazlı takım için flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
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