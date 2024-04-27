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"Rezalet futbol oynuyorlar" Erman Toroğlu'dan flaş yorum!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk 45 dakika ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise siyah-beyazlı takım için flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

27 Nisan 2024 | 20:14
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