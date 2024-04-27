Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı"
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılarda Libyalı orta saha Al Musrati, 25. dakikada rakibine yaptığı müdahele sonrası direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 28 yaşındaki oyuncu için flaş sözlerde bulundu. İşte detaylar...
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