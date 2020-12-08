08 Aralık 2020, Salı
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Rachid Ghezzal: Burada olmak öz güvenimi yükseltiyor
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu Rachid Ghezzal, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ghezzal yaptığı açıklamada Beşiktaş için "Burada olmak öz güvenimi yükseltiyor" dedi. İşte o açıklamalar...
08.12.2020
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