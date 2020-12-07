Canlı yayında açıkladı! "O başkan Cenk Tosun'u çok istiyor"

Son dakika Beşiktaş haberi: Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ocak ayında Cenk Tosun konusunda bütün enerjisini ve maddi imkanlarını seferber edeceğini düşünüyorum. Çünkü başkanın Cenk Tosun'u çok istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

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