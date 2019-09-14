Quaresma'dan Orman'a sert sözler

Beşiktaş'tan ayrılık süreci hakkında konuşan yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, Fikret Orman hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile yolları ayıran ve Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bein Sports'a konuşan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımdan ayrılış sürecini anlatırken, Fikret Orman hakkında sert ifadeler kullandı. Quaresma, "Fikret Orman yüzüme konuşacak yüreği hiç bir zaman gösteremedi. Fikret Orman'ın bana verdiği çeki bozdurmak için bankya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. O belkide bütün futbol dünyasında konuşmak istemediğim 1-2 kişiden biri" ifadelerini kullandı. Fikret Orman'ın aldığı karar nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldğını belirten yıldız oyuncu, "Gönderiliş şeklinde bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş traftarıyla, takım arkadaşlarımla ve tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. Onlara çok büyük hayranlık duyuyorum. Minnettar olmam gereken bir grup varsa oda Beşiktaş taraftarı. Kötü oynadğım maçlarda dahi beni desteklediler. Bu hayatım boyunca unutamayacağım bir durum." dedi.



Ricardo Quaresma, Fenerbahçe veya Galatasaray'dan cazip bir teklif gelseydi kabul edermiydin sorusuna; "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için kolay değil. Çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarını çok seviyorum. Ama malesef Beşiktaş Başkanı beni istemedi. Her zaman söylüyorum Porto ve Beşiktaş benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar." diyerek cevap verdi. Gelecek planlaması hakkında da konuşan 36 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon son sezonum olmayacak. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.