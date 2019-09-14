Erman Toroğlu'ndan Vida'ya ağır sözler!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Göstere göstere penaltı yapan oyuncuya pek akıllı denmez. Bırak adam atsın, 85 dakika var önünde. Belki kaçıracak, belki kaleci kurtaracak. Sen o kırmızı kartı görmeyeceksin. Eğer Antep büyük hata yapmazsa bu maçı rahat alır. Eğer topluca hücuma çıkarlarsa Beşiktaş kontra yaparsa ancak öyle gol olur. Rakip taç atacak Gökhan arkasını dönüp gidiyor. Beşiktaş'ta bazı şeyler eksik. Ama şu da var 10 kişi olmasın rağmen top yapıyorlar. Gaziantep her atakta pozisyon buldu, hem sağdan hem soldan."