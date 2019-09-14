Fikret Orman: "Bir daha aday olmayacağım"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptıkları değişikliklerle hedefi ve ruhu olan bir takım oluşturduklarını söyledi. Orman, "Benim bu son dönemim artık yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. 2 büyük senelik bir görev süremiz kaldı." ifadelerini kullandı.