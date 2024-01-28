Penaltı var mı? Erman Toroğlu Sivasspor-Beşiktaş maçındaki o pozisyonu değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmadaki tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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