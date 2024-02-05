O isimden flaş Semih Kılıçsoy yorumu! "Kimse inanmazdı"
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı. Takımına galibiyeti getiren golleri son haftaların yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy kaydetti. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, genç yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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