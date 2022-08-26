BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dele Alli ilk antrenmanına çıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Yeni transfer Dele Alli, siyah-beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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