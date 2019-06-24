24 Haziran 2019, Pazartesi
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Ömer Toprak: Dortmund'ta kalmak istiyorum | Video haber
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'ta kalmak istediğini söyledi.
24.06.2019
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