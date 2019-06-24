24 Haziran 2019, Pazartesi

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Medel gidiyor Azubuike geliyor | Video haber

Beşiktaş, Copa America'nın ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gary Medel'in yerine Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
24.06.2019

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