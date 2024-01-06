Olay Beşiktaş sözleri! "1. Lig'de şampiyonluğa zor oynar"
A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keskin, "Beşiktaş elindeki kadro ile 1. Lig’de şampiyonluğa zor oynar" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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