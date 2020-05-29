Oğuzhan Özyakup'un zor kararı

Oğuzhan Özyakup, geleceği konusunda önemli bir karar vermeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan, Hollanda'da ligler iptal edildiği için Türkiye'ye dönerek siyah-beyazlı takımla çalışmalara başlayacak. 27 yaşındaki futbolcunun geleceği de İstanbul'a dönüşünün ardından şekillenecek.

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