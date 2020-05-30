30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup fedaya hazır

Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da feda dedi. Corona virüsü salgını nedeniyle kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara kaptanlardan biri olarak duyarsız kalmayacağını yönetime ileten Oğuzhan'ın indirim konusuna yeşil ışık yaktığı belirtildi.
30.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'ta Mantalos transferi rafa kalktı Beşiktaş'ta Mantalos transferi rafa kalktı 30.05.2020
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup fedaya hazır Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup fedaya hazır 30.05.2020
Oğuzhan Özyakup'un zor kararı Oğuzhan Özyakup'un zor kararı 29.05.2020
Beşiktaş'ta orta saha gençleşiyor Beşiktaş'ta orta saha gençleşiyor 29.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak isterim "Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak isterim" 28.05.2020
Gelirler yüzde 25-30 oranında azaldı "Gelirler yüzde 25-30 oranında azaldı" 28.05.2020
Ahmet Nur Çebi: Önceliğimiz insan sağlığı Ahmet Nur Çebi: Önceliğimiz insan sağlığı 28.05.2020
Beşiktaş'ta iç transfer harekatı Beşiktaş'ta iç transfer harekatı 27.05.2020
Hollanda'dan Beşiktaş iddiası Hollanda'dan Beşiktaş iddiası 27.05.2020
Beşiktaş büyük ihtimalle Volkan Babacan'ı alacak "Beşiktaş büyük ihtimalle Volkan Babacan'ı alacak" 27.05.2020
Beşiktaş'tan karton taraftar uygulaması Beşiktaş'tan karton taraftar uygulaması 26.05.2020
Caner Erkin: De Boer Inter kariyerimi bitirdi Caner Erkin: De Boer Inter kariyerimi bitirdi 26.05.2020
Oğuzhan Özyakup'un tekrar kiralanması zor "Oğuzhan Özyakup'un tekrar kiralanması zor" 24.05.2020
Ahmet Nur Çebi yoğun mesaisine yeniden döndü Ahmet Nur Çebi yoğun mesaisine yeniden döndü 24.05.2020
Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta yeterli süre tanınmadı Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta yeterli süre tanınmadı 24.05.2020
Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor 23.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray Mbaye Diagne kararını verdi! Süper Lig'de kalıyor
Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor! İşte kareler...
Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...
Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte antrenmandan kareler
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! İşte idmandan kareler
Mario Balotelli'de flaş gelişme! Adım adım Galatasaray'a...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör