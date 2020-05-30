Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup fedaya hazır

Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da feda dedi. Corona virüsü salgını nedeniyle kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara kaptanlardan biri olarak duyarsız kalmayacağını yönetime ileten Oğuzhan'ın indirim konusuna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

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