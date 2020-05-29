29 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta orta saha gençleşiyor

Gelecek sezon kadroda yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Fatih Aksoy'un birlikte oynaması planlanıyor.
29.05.2020
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