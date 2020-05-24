"Oğuzhan Özyakup'un tekrar kiralanması zor"

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, bu sezon kiralık olarak kadroda bulunan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve Trabzonsporlu Edgar Le ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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