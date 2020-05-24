Ahmet Nur Çebi yoğun mesaisine yeniden döndü

Corona virüsünü yenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün zor günleri atlatması için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda bayram öncesi kulüp ve tesis çalışanlarının iki aylık alacakları da ödendi.

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