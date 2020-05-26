Caner Erkin: De Boer Inter kariyerimi bitirdi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Inter'e transfer olduğu dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı sol bek, Frank De Boer'in kendisine karşı tutumunun kariyerini değiştirdiğini söyledi.

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