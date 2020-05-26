26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Caner Erkin: De Boer Inter kariyerimi bitirdi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Inter'e transfer olduğu dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı sol bek, Frank De Boer'in kendisine karşı tutumunun kariyerini değiştirdiğini söyledi.
26.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'tan karton taraftar uygulaması Beşiktaş'tan karton taraftar uygulaması 26.05.2020
Caner Erkin: De Boer Inter kariyerimi bitirdi Caner Erkin: De Boer Inter kariyerimi bitirdi 26.05.2020
Oğuzhan Özyakup'un tekrar kiralanması zor "Oğuzhan Özyakup'un tekrar kiralanması zor" 24.05.2020
Ahmet Nur Çebi yoğun mesaisine yeniden döndü Ahmet Nur Çebi yoğun mesaisine yeniden döndü 24.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta yeterli süre tanınmadı Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta yeterli süre tanınmadı 24.05.2020
Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor 23.05.2020
Victor Ruiz: Beşiktaş'ta mutluyum Victor Ruiz: Beşiktaş'ta mutluyum 23.05.2020
Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor "Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor" 23.05.2020
Yalçın: Gökhan'la Caner'i kaybetmek istemem Yalçın: Gökhan'la Caner'i kaybetmek istemem 23.05.2020
Beşiktaş Nahuel Molina için devrede Beşiktaş Nahuel Molina için devrede 22.05.2020
Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor 22.05.2020
Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor "Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor" 22.05.2020
Sergen Yalçın acele etmeyecek Sergen Yalçın acele etmeyecek 22.05.2020
Ahmet Nur Çebi corona virüsünü yendi Ahmet Nur Çebi corona virüsünü yendi 22.05.2020
Çebi olmasaydı Everton'a gidemeyebilirdim "Çebi olmasaydı Everton'a gidemeyebilirdim" 21.05.2020
Caner ve Gökhan Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı Caner ve Gökhan Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı 21.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sahaya indi! İşte ilk görüntüler
Galatasaray transferde onu istiyor! Belhanda sonrası...
Beşiktaş kuvvet ve taktik çalıştı! İşte o kareler
Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...
Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar
İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör