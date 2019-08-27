Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş'ta hem zirveyi hem dibi gördüm

Süper Lig'in 3. haftasında oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Takım olarak Abdullah Avcı'nın stiline alışmaya çalıştıklarını söyleyen milli futbolcu, "Beşiktaş'ta hem zirveyi hem dibi gördüm" açıklamasını yaptı.