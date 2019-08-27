27 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı orta saha Thiago Maia'nın kiralanması konusunda Lille ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
27.08.2019
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