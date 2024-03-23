Macaristan - Türkiye maçı sonrası çarpıcı yorum! "A Milli Takım'ı mağlup saymıyorum"
A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu, Macaristan - Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Pamiroğlu, "Ben bugünkü A Milli Takım’ı, mağlup olan bir milli takım olarak görmüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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