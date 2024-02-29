Zeki Uzundurukan: Santos’lu Beşiktaş Galatasaray’ı yenebilir!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan zorlu mücadeleyi yorumladı. Zeki Uzundurukan, "Santos’lu Beşiktaş, Galatasaray’ı yenebilir’ diyebilir miyiz? Ben derim. Semih’i var, savunması az çok pozisyon verse de oturdu. Orta sahada Al-Musrati var." dedi.
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