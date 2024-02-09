BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Flaş gerçeği söyledi! Yönetim sıkıntıya girebilir
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, transfer sezonunda yeni oyuncuları kadrosuna katmayacak. Bu haberi duyuran A Spor yorumcusu Tamer Karaman, ayrıca siyah-beyazlı ekip hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Yönetim sıkıntıya girebilir 09 Şubat 2024 | 12:00
02:01
Flaş Semih Kılıçsoy yorumu! "Kimse inanmazdı" 05 Şubat 2024 | 12:00
00:35
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Beşiktaş'ta oynama şansı sıfır" 04 Şubat 2024 | 12:00
02:54
Sivas-Beşiktaş maçındaki penaltı var mı? 28 Ocak 2024 | 12:00
03:19
Taraftarlardan takıma büyük tepki! 28 Ocak 2024 | 12:00
00:42
"Mazeret üretmeye başladı" 24 Ocak 2024 | 12:00
12:38
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! 23 Ocak 2024 | 12:00
05:19
Rashica-Michut pozisyonunda penaltı var mı? 23 Ocak 2024 | 12:00