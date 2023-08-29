O ayrılık böyle değerlendirildi! "Beşiktaş en iyi oyuncusunu kaybetti"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlar nedeniyle Romain Saiss flaş açıklamalarda bulunmuştu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'e eleştiriler yağdıran Faslı oyuncu, transfer olduğu takımdan ayrılmak istediğine dair haberler ortaya çıktı. Durumu A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ değerlendirdi.
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