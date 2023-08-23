Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuştu! MHK Beşiktaş'a ne cevap verdi?
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, MHK'nın Beşiktaş'a Pendikspor maçı için yazılan mektuba cevap verdiğini açıkladı. İşte Emre Kocadağ'ın sözleri... | Beşiktaş haberleri
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