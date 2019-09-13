N'koudou: Beşiktaş'ı taraftarı için seçtim"

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı N'Koudou, müslüman bir ülkeye gelmesinin kendisi için önemli olduğunu söyledi ve Beşiktaş'ı başarıları ve tutkulu taraftarları sebebiyle tercih ettiğini söyledi.