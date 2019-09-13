13 Eylül 2019, Cuma

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Avcı'dan yenilere görev

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transferler Diaby ve Elneny'yi Gazişehir Gaziantep ile Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacakları karşılaşmada sahaya sürmeyi planlıyor.
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