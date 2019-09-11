Beşiktaş transfer bütçesini aştı

Beşiktaş yaz transfer döneminde bonservis ödemeleri için belirlenen 10 milyon euro bütçeyi fazlasıyla aştı.

Ekonomik olarak daralmaya giden Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için belirlenen bütçe aşıldı.

Siyah-beyazlı ekip kadrosunu büyük ölçüde değiştirirken hedeflenen 10 milyon euro bütçenin bir hayli üzerine çıktı.



Maaş yükünü azaltan Beşiktaş bu yaz döneminde oyuncu satışında sadece Gary Medel'den 2 milyon euro bonservis kazanabildi. Beşiktaş, Adem Ljajic için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek en pahalı transferini 27 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların ikinci en pahalı transferi ise N'Koudou ile oldu. Fransız futbolcu için 4 milyon euro bonservis ödendi.

Victor Ruiz için iki buçuk milyon euro, Tyler Boyd için 2,4 milyon euro bonservis ödeyen Beşiktaş Rebocho için de 450 bin euro kiralama bedelini kasasından çıkardı.

Bu ödemeler kapsamında toplam 15 milyon 850 bin euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen siyah beyazlılar hedeflenen 10 milyon euro bütçeyi 5 milyon 850 bin euro aşmış oldu.