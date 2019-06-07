07 Haziran 2019, Cuma

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Necip Uysal Beşiktaş'a veda hazırlığında

10 yıldır Beşiktaş forması giyen ve siyah beyazlı takımdan ayrılığı gündemde olan Necip Uysal için taraftara mikrofon uzattık.
07.06.2019

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