07 Haziran 2019, Cuma
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Necip Uysal Beşiktaş'a veda hazırlığında
10 yıldır Beşiktaş forması giyen ve siyah beyazlı takımdan ayrılığı gündemde olan Necip Uysal için taraftara mikrofon uzattık.
07.06.2019
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