07 Haziran 2019, Cuma

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı için imza töreni

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.
07.06.2019

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