06 Haziran 2019, Perşembe
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Necip Uysal yol ayrımında
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, 10 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ı kadroda düşünmediği öğrenildi.
06.06.2019
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