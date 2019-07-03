03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Medel'i bedelsiz bırakmayacak

Beşiktaş yönetimi, ayrılık planları yapan Gary Medel'i bedelsiz göndermeyi düşünmüyor.
03.07.2019

Beşiktaş'ta Gary Medel belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlı kulüple 1 yıl sözleşmesi kalan Medel'in kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediği belirtiliyor. Ailesinin baskısı nedeniyle Premıer Lig'e gitmeye çalışan Şilili futbolcunun siyah-beyazlı yönetimden izin isteyeceği vurgulandı. Gary Medel alacaklarına karşılık serbest kalmak isterken, siyah-beyazlı yönetimin bu talebe kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi.

Yönetim, Şili Milli Takımı ile Copa America'da yarı finale yükselen 31 yaşındaki oyuncuyla turnuva sonrası bir görüşme yapacak. Beşiktaşlı yöneticilerin, Medel'e "sözleşmenin sonuna kadar takımda kalmanı istiyoruz. Yeni teknik direktörümüz de önümüzdeki sezon seni kadrosunda görmeyi arzuluyor. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git" diyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'a iki sezon önce İnter'den 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Şilili futbolcu, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi.

Narsingh'te sona doğru Narsingh'te sona doğru 03.07.2019
Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı 03.07.2019
Beşiktaş'ta gündem Boyd ve Caiuby Beşiktaş'ta gündem Boyd ve Caiuby 03.07.2019
İtalya'dan flaş iddia İtalya'dan flaş iddia 03.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Narsingh'te sona doğru Narsingh'te sona doğru 02.07.2019
Beşiktaş'ta hedef Boyd ve Douglas Beşiktaş'ta hedef Boyd ve Douglas 02.07.2019
Kagawa Beşiktaş'ta kalacak mı? Kagawa Beşiktaş'ta kalacak mı? 02.07.2019
Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması 01.07.2019
Beşiktaş'tan Placido atağı Beşiktaş'tan Placido atağı 01.07.2019
Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük" 01.07.2019
Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? 01.07.2019
Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek "Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek" 30.06.2019
Beşiktaş'tan Di Placido atağı Beşiktaş'tan Di Placido atağı 30.06.2019
Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük" 30.06.2019
Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? 30.06.2019
Beşiktaş'ta planlar değişti Beşiktaş'ta planlar değişti 30.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...
Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'den UEFA ve transfer açıklaması!
Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Barcelona...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör