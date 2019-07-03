Beşiktaş Medel'i bedelsiz bırakmayacak

Beşiktaş yönetimi, ayrılık planları yapan Gary Medel'i bedelsiz göndermeyi düşünmüyor.

Beşiktaş'ta Gary Medel belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlı kulüple 1 yıl sözleşmesi kalan Medel'in kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediği belirtiliyor. Ailesinin baskısı nedeniyle Premıer Lig'e gitmeye çalışan Şilili futbolcunun siyah-beyazlı yönetimden izin isteyeceği vurgulandı. Gary Medel alacaklarına karşılık serbest kalmak isterken, siyah-beyazlı yönetimin bu talebe kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi.

Yönetim, Şili Milli Takımı ile Copa America'da yarı finale yükselen 31 yaşındaki oyuncuyla turnuva sonrası bir görüşme yapacak. Beşiktaşlı yöneticilerin, Medel'e "sözleşmenin sonuna kadar takımda kalmanı istiyoruz. Yeni teknik direktörümüz de önümüzdeki sezon seni kadrosunda görmeyi arzuluyor. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git" diyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'a iki sezon önce İnter'den 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Şilili futbolcu, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi.