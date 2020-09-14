Murat Şahin'den transfer açıklaması

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Şahin, "Aramıza yeni katılacak oyuncular var." dedi.

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