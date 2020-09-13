13 Eylül 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Nikola Kalinic ve Gökhan Töre...
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kocadağ, Nikola Kalinic transferiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söylerken, Gökhan Töre'ye tekliflerini ilettiklerini ve haber beklediklerini belirtti.
13.09.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe Galibiyetine Flaş Yorumlar! / A Spor / Son Sayfa / 11.09.2020
- Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
- Sergen Yalçın'dan dev maç öncesi takıma mesaj
- Çebi'den taraftarlara mesaj! "Forvet transferi için..."
- Fenerbahçe lige 3 puanla başladı
- Josef de Souza Beşiktaş için geldi
- Josef de Souza Beşiktaş için geldi
- Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda
- Cengiz Ünder'den hazırlık maçında şık gol
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama