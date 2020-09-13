Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Nikola Kalinic ve Gökhan Töre...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kocadağ, Nikola Kalinic transferiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söylerken, Gökhan Töre'ye tekliflerini ilettiklerini ve haber beklediklerini belirtti.

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