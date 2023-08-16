Milot Rashica'dan ilk 3'lü geldi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Milot Rashica İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara ilk 3'lüsünü çektirdi. İşte o görüntüler.
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