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Milot Rashica'dan ilk 3'lü geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Milot Rashica İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara ilk 3'lüsünü çektirdi. İşte o görüntüler.

16 Ağustos 2023 | 11:20
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