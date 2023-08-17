Milot Rashica transferine flaş yorum! "Transfer çalımı değil, golü"
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın son yaptığı transferlerden olan Milot Rashica'yı büyük bir övgü ile değerlendiren A Spor yorumcusu Koray Baloğlu flaş açıklamalarda bulundu. (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
"Transfer çalımı değil, golü" 17 Ağustos 2023 | 12:00
00:56
Rashica'dan ilk 3'lü geldi! 16 Ağustos 2023 | 12:00
01:07
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Tek kelimeyle ayıp" 14 Ağustos 2023 | 12:00
00:45
Toroğlu: Bir tek Gedson... 14 Ağustos 2023 | 12:00
02:27
Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! 07 Ağustos 2023 | 12:00
02:04
Beşiktaş Ümraniyespor'u satın alıyor 03 Ağustos 2023 | 12:00
02:01
Beşiktaş'ın transferi Rebic İstanbul'da! 30 Temmuz 2023 | 12:00
01:07
Ante Rebic transferinde sona doğru 26 Temmuz 2023 | 12:00