Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Tek kelimeyle ayıp"
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını 90+1 programında değerlendirdi. Toroğlu, Necip Uysal ile Salih Dursun arasında yaşanan ikili mücadeleyle ilgili "Hocam ayıp, tek kelimeyle ayıp. Hakem görmesine rağmen döndü ve oynattı. Necip'e ikinci sarı kartın çıkması lazımdı." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Tek kelimeyle ayıp" 14 Ağustos 2023 | 12:00
00:45
Toroğlu: Bir tek Gedson... 14 Ağustos 2023 | 12:00
02:27
Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! 07 Ağustos 2023 | 12:00
02:04
Beşiktaş Ümraniyespor'u satın alıyor 03 Ağustos 2023 | 12:00
02:01
Beşiktaş'ın transferi Rebic İstanbul'da! 30 Temmuz 2023 | 12:00
01:07
Ante Rebic transferinde sona doğru 26 Temmuz 2023 | 12:00
05:20
Aboubakar'dan Konferans Ligi sözleri! "Büyük hedeflerimiz var" 26 Temmuz 2023 | 12:00
00:27
Umut Meraş'ın kaza anı kameralarda 26 Temmuz 2023 | 12:00